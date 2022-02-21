"Листів щастя" від сьогодні побільшає. На українських дорогах обладнали додаткові 24 камери автофіксації. Вони полюватимуть на любителів швидкої їзди.

Які регіони тепер під прицілом? Та чи впливає це на кількість "шумахерів"? Дізнавалася Карина Вакарєва.

Карина Вакарєва, кореспондентка:

Кілька років тому вуличні перегони ніхто не помічав, але тепер у великого міста з'явилися непідкупні очі. Ось такі камери автофіксації ледь помітні на дорозі, але їх робота точно позначиться на гаманцях скорогонів.

І таких камер в Україні вже 270. Їх встановлюють у місцях підвищеної аварійності. А все через невтішну статистику. За 30 років незалежності моторошні аварії вбили 175 тисяч осіб. Щодня на автошляхах гине 7 українців. Найчастішою причиною ДТП є перевищення швидкості руху. Але завдяки таким камерам ситуація на дорогах поліпшилася в рази.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

В місцях встановлення камер автоматичної фіксації на 65% знизилась кількість таких дорожньо-транспортних пригод.

Правоохоронці кажуть: водії стали дисциплінованішими. І якщо раніше автівки відверто "літали", то тепер мусять пригальмовувати. А все через "листи щастя".

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

2 млн 600 тисяч постанов, які були винесені за минулий рік.

Що поповнили держбюджет майже на 800 мільйонів гривень. І це за неповних два роки роботи камер автофіксації. Загалом фабрика штрафів працює так: якщо ви перевищили швидкість на понад 20 кілометрів за годину, сплатите 340 гривень. На 50 - аж тисячу 700.

Протягом трьох днів лист дійде до порушника. Але чекати папірця від поштаря не варто. Час від часу перевіряйте електронний кабінет водія або ж додаток "Дія". На сплату маєте місяць, але перші десять днів діє дисконт. Знижка в половину суми штрафу. У поліції звітують: майже 90% усіх постанов - сплачені.

Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції:

Це показник, який навіть перевершує показник оплати в багатьох зарубіжних країнах.

Щоправда, говорити про цілковитий успіх зарано. Адже невелика кількість камер дозволяє їх вивчити. От, наприклад, у столиці -

-Возле Дружбы народов метро, я знаю. На Левобережной знаю, и на Телиги знаю.

-Голосіївський проспект, проспект Бажана, знаю, есть.

Тож кількість камер поступово розширюють. Від сьогодні на дорогах України запрацювали ще 24 комплекси автофіксації порушень правил дорожнього руху. Два - у Сумах і Мукачеві, один - у Вінниці, 6 - у Закарпатській і 3 - в Івано-Франківській областях.

І рекордсменом став Київ. Десять новеньких приладів контролю фіксуватимуть порушення ПДР у столиці. Деякі камери спрацьовують уже на кілька видів порушень одразу, що додає їм ефективності. Кияни вже встигли їх оцінити.

-Зменшують швидкість.

-Никто не будет гонять.

А для затятих гонщиків в уряді планують критичну норму штрафів. Після якої можуть позбавити водійських прав і відправити в автошколу.