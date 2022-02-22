Известная своими украинофобскими заявлениями ведущая Снежана Егорова, которая ранее публично поддержала Владимира Путина, назвала его "героем нашего времени". Она сделала это после того, как президент РФ подписал указ о признании "ЛДНР".

Об этом знаменитость сообщила в своем Telegram-канале.

"Друзья мои, прекрасные! Я знаю, что вы поверите! Сегодня я целый день до вечера слушала апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова. Потом объяснения и размышления о нем Андрея Ткачева. А в это время Путин подписал указ о признании "ЛДНР"! Бог в помощь! Пусть будет мир на земле Донбасса!" – написала она.

Кроме того, Егорова заявила, что рада за людей, проживающих в "ДНР" и "ЛНР", поскольку, по ее мнению, "пришел мир на землю Донбасса": "Историчное решение героя нашего времени! Мир Донбассу!".

Украинская телеведущая далеко не первый раз делает подобные заявления, в которых поддерживает президента страны-агрессора. Актриса является поклонницей Путина и не скрывает свою позицию. В январе она публично заявила о поддержке Владимира Путина и призвала украинцев посмотреть видео с участием главы России, за что получила новую порцию критики.

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