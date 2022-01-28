Телеведущая и актриса Снежана Егорова уже длительное время находится в Турции. В последнее время Егорова активно записывает видео, которые выкладывает на YouTube и комментирует политические и мировые события.

Почетное место в "творчестве" телеведущей занимает президент России Владимир Путин. Егорова активно отслеживает, что говорит Путин и комментирует его на своей странице на YouTube.

Недавно она публично заявила, что поддерживает Путина. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Ситуация с заявлением Снежаны Егоровой о поддержке Путина вызвала большой резонанс в Сети. Многие пользователи Сети, кроме проклятий в ее адрес, оставили на страницах пожелания о скорейшем переезде в Россию.

"Сейчас проверяется эта информация (которая опубликована на странице соцсети Снежаны Егоровой. – Ред.). Не исключено, что будет проведена экспертиза, которая установит, есть ли в этом сообщении призывы к свержению конституционного строя Украины. Учитывая, что Снежана Егорова - это публичная личность, то проверка этой информации взята на контроль", – рассказали источники в правоохранительных органах, пишет "Сегодня".

Под постом Егоровой украинский дизайнер Ольга Навроцкая написала ей в матерной форме, не сошла ли она с ума с такими заявлениями о поддержке президента России. Отметим, что комментарий Навроцкой собрал 3,4 тысячи лайков.

В последствии чего Снежана Егорова выпустила новое видео на YouTube, где публично оскорбила многих звезд шоу-бизнеса.

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