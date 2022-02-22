День змінює розклад сил у Європі. День переговорів, консультацій та реакцій. Після вчорашнього визнання Росією незалежності так званих Л/ДНР і Україна, і весь світ розмірковують над подальшою стратегією. Більшість країн засуджують рішення Кремля і підтримують територіальну цілісність та суверенітет України. Росії обіцяють санкції та політичну ізоляцію. Та попри це на окуповані території Москва вводить війська... Про все докладно будемо говорити у випуску.

Та почну з позиції нашої влади. Володимир Зеленський від ночі проводить перемови: із Джо Байденом, Борисом Джонсоном, Реджепом Ердоганом, Віктором Орбаном...

А Зранку Зеленський приймав естонського президента. Говорили, звісно, про ситуацію на Донбасі і Росію.

Таллінн обіцяє всебічну підтримку Україні. А у Києві тим часом не відкидають можливості розірвання дипломатичних відносин із Москвою. Про це заявив український президент. А ще - про те, чи запровадять в Україні воєнний стан? Докладніше - Даніїл Снісар.

Даніїл Снісар, кореспондент:

Визнання Росією квазі-республік Л/ДНР. І реакція на це порушення міжнародних норм. Це стало головною темою сьогоднішньої зустрічі президентів Естонії та України - Володимира Зеленського та Алара Каріса. Україна очікує активних і рішучих дій від західних партнерів. А не лише "занепокоєння". Володимир Зеленський говорив про необхідність розширення санкційного пакету. А саме - Київ наполягає на повній зупинці другого Північного потоку. Крім того, президент не відкидає розриву дипломатичних відносин між Україною і Росією.

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми бачимо з вами наступ на суверенітет територіальної цілісності нашої держави, це точно. Зараз, можу точно вам сказати - до мене прийшов запит від МЗС, щоб я розглянув питання розриву дипломатичних відносин між Україною та Росією. Буду дивитись і пропрацьовувати це питання.

Що ж до вимог ватажків так званих ЛДНР - відкликати українські війська з усієї території Донецької та Луганської областей - їх ігноруватимуть,- заявив Зеленський. Україна не визнає і ніколи не визнає самопроголошеної влади на окупованих територіях. Водночас говорити про запровадження воєнного стану в Україні зарано:

Володимир Зеленський, Президент України:

Ми віримо в те, що війни не буде. Потужної проти України. І широкої ескалації з боку Російської Федерації. Якщо буде, буде запроваджений військовий стан.

Президент Естонії Алар Каріс запевнив: Таллінн беззастережно на боці Києва. І вже готує пакет санкцій:

Алар Каріс, Президент Естонії:

Ми єдині з Україною, тож будемо підтримувати вас кожним можливим способом. Росія має припинити конфронтацію. Естонія засуджує усі дії, спрямовані проти вашої країни. Москва має негайно відкликати свої війська.

А ще у стислі терміни Естонія передасть нам протитанкові комплекси "Джевелін" та мобільний військовий госпіталь.