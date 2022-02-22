Віталій Кличко назвав зневагою до міжнародного права останні рішення Москви [ Редактировать ]
Визнавши псевдореспубліки на Донбасі, Росія фактично почала війну проти України. Так заявив київський міський голова Віталій Кличко. Останні рішення Москви він назвав безглуздям і зневагою до міжнародного права.
Партнерів України по ЄС і НАТО Кличко закликав невідкладно запровадити узгоджені раніше пакети санкцій. А киян та жителів інших міст - єднатися.
Віталій Кличко, міський голова Києва:
Україна обрала свій шлях і своє майбутнє. І воно не в російській імперії. А в цивілізованій демократичній спільноті країн. За цей вибір ми заплатили високу ціну. І відстоюємо його вже вісім років, відбиваючи російську агресію. Ми не боїмося і будемо боротися далі! Ми віримо в наші Збройні сили, ми створюємо територіальну оборону, ми єднаємося перед загрозою!
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Це неприйнятно" і "це порушення міжнародного права". Такі фрази звучать у заявах і твітах чи не кожного західного лідера, який відреагував на проголошення Путіним незалежності ОРДЛО та введення туди російських військ.
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