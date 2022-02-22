Визнавши псевдореспубліки на Донбасі, Росія фактично почала війну проти України. Так заявив київський міський голова Віталій Кличко. Останні рішення Москви він назвав безглуздям і зневагою до міжнародного права.

Партнерів України по ЄС і НАТО Кличко закликав невідкладно запровадити узгоджені раніше пакети санкцій. А киян та жителів інших міст - єднатися.

Віталій Кличко, міський голова Києва: