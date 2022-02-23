Президент Украины Владимир Зеленский инициирует программу экономического патриотизма, которая будет предусматривать целевую поддержку отдельных отраслей экономики, уменьшение налоговой нагрузки на предпринимателей, ограничение проверок и создание стимулов для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Об этом глава государства объявил в обращении к нации.

Как отметил президент, в то время, когда украинские военные защищают страну, другие граждане должны работать, вкладывать деньги в экономику государства, в том числе для обеспечения финансирования армии.

Патриот - это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И вкладывающий в нее деньги и создающий на ней рабочие места. Потому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей.

По словам Зеленского, программа экономического патриотизма предусматривает:

уменьшение налоговой нагрузки на предпринимателей;

ограничение проверок;

создание стимулов для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему;

снижение НДС на бензин и дизель, что будет способствовать уменьшению цен на топливо.

Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике.

Президент призвал украинских политиков в это время быть государственными деятелями и исключить свои амбиции ради Украины. И анонсировал встречу с представителями 50 крупнейших украинских компаний из сферы крупного бизнеса.

Все они должны остаться в Украине. Их предприятия расположены на украинской земле, защищаемой нашими военными. Следовательно, бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Итого, каждый на своем фронте.

Глава государства отметил, что в настоящее время нет необходимости объявлять общую мобилизацию, при этом будет осуществлен призыв граждан, которые зачислены в оперативный резерв Вооруженных Сил. Также будет проведено учебное собрание резервистов системы территориальной обороны.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы - мирная нация, желающая тишины.

Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная трудная работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе. Не рыдать, а добывать!

Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, при каком условии будет введено военное положение в Украине.