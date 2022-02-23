Зеленский запускает программу "экономического патриотизма" (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский инициирует программу экономического патриотизма, которая будет предусматривать целевую поддержку отдельных отраслей экономики, уменьшение налоговой нагрузки на предпринимателей, ограничение проверок и создание стимулов для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему. Об этом глава государства объявил в обращении к нации.
Как отметил президент, в то время, когда украинские военные защищают страну, другие граждане должны работать, вкладывать деньги в экономику государства, в том числе для обеспечения финансирования армии.
Патриот - это тот, кто сражается с врагом за свою землю. И вкладывающий в нее деньги и создающий на ней рабочие места. Потому мы запускаем программу экономического патриотизма. Это дополнительные стимулы для локализации нашего производства. Целевые программы поддержки отдельных отраслей.
По словам Зеленского, программа экономического патриотизма предусматривает:
- уменьшение налоговой нагрузки на предпринимателей;
- ограничение проверок;
- создание стимулов для привлечения средств населения в бизнес и банковскую систему;
- снижение НДС на бензин и дизель, что будет способствовать уменьшению цен на топливо.
Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике.
Президент призвал украинских политиков в это время быть государственными деятелями и исключить свои амбиции ради Украины. И анонсировал встречу с представителями 50 крупнейших украинских компаний из сферы крупного бизнеса.
Все они должны остаться в Украине. Их предприятия расположены на украинской земле, защищаемой нашими военными. Следовательно, бизнес должен защищать нашу экономику, финансы, создавать рабочие места. Поднимать и укреплять Украину. Итого, каждый на своем фронте.
Глава государства отметил, что в настоящее время нет необходимости объявлять общую мобилизацию, при этом будет осуществлен призыв граждан, которые зачислены в оперативный резерв Вооруженных Сил. Также будет проведено учебное собрание резервистов системы территориальной обороны.
Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы - мирная нация, желающая тишины.
Но если мы сегодня промолчим, то завтра исчезнем. Нас ждет ежедневная трудная работа. И мы к ней готовы. Уверенность в себе. Уверенность в стране. Уверенность в победе. Не рыдать, а добывать!
Напомним, что ранее Владимир Зеленский сообщил, при каком условии будет введено военное положение в Украине.
по теме
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова своего российского коллеги Владимира Путина, который накануне заявил, что "нравится не нравится - терпи, моя красавица", имея в виду необходимость выполнять взятые на себя обязательства по Минским соглашениям
Президент Владимир Зеленский провел срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором были заслушаны представители сектора безопасности и обороны относительно ситуации в Украине и на ее государственных границах
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О Стратегии обеспечения государственной безопасности". Угрозой госбезопасности в документе указана Россия. Целью стратегии является выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз госбезопасности Украины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому
Страны Запада введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов в случае агрессии против Украины, а также не допустят начала работы трубопровода "Северный поток-2". Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский обратился с видеообращением к нации из-за слухов о начале российского вторжения 16 февраля. Глава государства объявил о том, что подписал указ о Дне единения на Украине 16 февраля