Япония ввела санкции против России [ Редактировать ]
Источник: пресс-служба правительства Японии
Власти Японии приняли решение ввести против России ряд санкций, которые предусматривают запрет на выпуск новых облигаций в этой стране. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает агентство Kyodo.
Санкции вводятся в связи с тем, что Россия признала независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".
По словам японского премьера, Токио намерен:
- запретить выдачу виз жителям "республик" Донбасса;
- ввести запрет на экспорт из "ДНР" и "ЛНР";
- заморозить активы официальных лиц.
Японский премьер предупредил, что власти Японии рассмотрят введение новых санкций против России в случае усугубления ситуации на юго-востоке Украины. Он призвал Москву вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.
Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с их главарями договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи, который также предусматривает отправку российской армии на Донбасс. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение Путина и ратифицировали документы.
"Подробности" сообщали, что санкции против России ввела Австралия и Канада.
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