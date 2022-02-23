Власти Японии приняли решение ввести против России ряд санкций, которые предусматривают запрет на выпуск новых облигаций в этой стране. Об этом сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает агентство Kyodo.

Санкции вводятся в связи с тем, что Россия признала независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

По словам японского премьера, Токио намерен:

запретить выдачу виз жителям "республик" Донбасса;

ввести запрет на экспорт из "ДНР" и "ЛНР";

заморозить активы официальных лиц.

Японский премьер предупредил, что власти Японии рассмотрят введение новых санкций против России в случае усугубления ситуации на юго-востоке Украины. Он призвал Москву вернуться к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с их главарями договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи, который также предусматривает отправку российской армии на Донбасс. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение Путина и ратифицировали документы.

"Подробности" сообщали, что санкции против России ввела Австралия и Канада.