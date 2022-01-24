Японское Министерство иностранных дел призвало своих граждан, которые находятся на территории Украины, как можно быстрее уехать. Об этом сообщает новостное агентство NHK.

Такое решение было принято в связи с угрозой интервенции России в Украину. Правительство Японии повысило уровень "информации об опасности" по всей Украине до третьего уровня. Таким образом, с 24 января гражданам Японии рекомендуют совершать поездки в Украину.

Независимо от цели, мы призываем вас отменить запланированную поездку и настоятельно призываем всех японцев, находящихся в Украине, покинуть страну, пока коммерческие самолеты находятся в эксплуатации.

Читайте также, правительство Австралии приняло решение об эвакуации сотрудников своего дипломатического учреждения и их семей из Киева. Столь серьезное решение связано с угрозой вторжения со стороны России, также федеральное правительство Австралии призвало своих граждан выехать из Украины.

Кроме того, Великобритания начала отзывать сотрудников посольства Великобритании в Украине на фоне предупреждений о российском вторжении. Официальные лица заявили, что конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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