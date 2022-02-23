За Україну та проти Путіна. Західними країнами прокотилася хвиля демонстрацій на підтримку України. У Торонто десятки людей виступали проти рішення російського президента визнати так звані ДНР та ЛНР. Закликали канадський уряд відповісти на це санкціями. У Берліні сотні людей зібралися біля будівлі посольства Росії у Німеччині. Тримали у руках українські стяги й транспаранти з написами "Стоп, Путін!", "Стоп, війна!" А в Парижі на багатолюдній акції французи з українцями виконали національний гімн.

Єлизавета Дмітрієва, жителька Парижа, яка народилася на Донбасі: