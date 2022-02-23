Визнання окупованих територій суперечить принципам Статуту ООН - Гутерреш [ Редактировать ]
Визнання так званої незалежності тимчасово окупованих територій - суперечить принципам Статуту ООН. Про це заявив генеральний секретар Організації Антоніу Гутерреш. За його словами, світові потрібна деескалація. Отож, країни мають повернутися за стіл переговорів. Інакше нинішня криза буде, цитую: "жахливо згубною і для України, і для Росії".
Антоніу Гутерреш, Генеральний секретар ООН:
Мене також турбує спотворення концепції миротворчості. Я пишаюся досягненнями миротворчих операцій ООН, в яких блакитні шоломи пожертвували своїм життям, щоб захистити мирне населення. Та коли війська однієї країни входять на територію іншої країни без її згоди, вони не є миротворцями.
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