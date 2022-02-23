Визнання так званої незалежності тимчасово окупованих територій - суперечить принципам Статуту ООН. Про це заявив генеральний секретар Організації Антоніу Гутерреш. За його словами, світові потрібна деескалація. Отож, країни мають повернутися за стіл переговорів. Інакше нинішня криза буде, цитую: "жахливо згубною і для України, і для Росії".

Антоніу Гутерреш, Генеральний секретар ООН: