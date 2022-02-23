Признание Россией независимости "Л/ДНР»"и перемещение войск на оккупированный Донбасс ставит перед Украиной необходимость не только укрепления противоракетной обороны, но и пересмотра оборонной стратегии с привлечением профессионалов – опытных кадров предыдущих правительств. Речь об этом идет в статье "РФ продолжает наступление. Что делать Украине?", опубликованной изданием KP.UA.

"РФ "признала" ОРДЛО. Минские договоренности развалены. Украина оказалась в ситуации, когда у ее границ стоят хорошо оснащенные вооруженные формирования. В сложившейся ситуации Украина должна в кратчайшие сроки пересмотреть и сформировать новую стратегию безопасности. Конечно, к процессу необходимо привлечь опытных и квалифицированных людей", - говорится в публикации.

Автор подчеркивает, что на самом деле в Украине много профессионалов, служивших при предыдущих режимах.

"Но этот потенциал попросту игнорируется. В первую очередь силовых структур, по критерию «послушания» были вычищены почти все профессионалы. Такая кадровая политика без преувеличения стала угрозой национальной безопасности и возвращение опытных кадров, генералов, командиров в строй должно стать первым шагом власти в условиях нарастающей угрозы", - отмечает он.

Такой же позиции придерживается и экс-министр МВД Арсен Аваков: "Принимаются неквалифицированные решения, создаются проблемы, которых можно было бы избежать. Начинаются военные действия, и среди руководства вооруженных сил не так много людей, которые пережили опыт 14-го года. Где эти генералы, где эти офицеры? Они дома, на огороде. Их не зовут, не спрашивают…А ведь это умные люди. Но он (Зеленский – ред.) говорит: этот работал с Порошенко, этот при Януковиче «4-м справа стоял», этот на меня на выборах наговорил… а этот слишком часто несогласен (это я про себя, в частности). Тогда возникает правительство "согласных". Но это ж не всегда самое сильно правительство. А сейчас Украине нужно САМОЕ сильное правительство. Непростое время требует непростых решений".

В статье также указывается, что Украине хватает наземных сил для сдерживания врага, однако необходимо усиливать противоракетную и противовоздушную оборону, чтобы "закрыть" небо.

"Несмотря на то, что Украина в вопросе защиты перед РФ серьезно "проседает", закрыть бреши и достичь максимальной защищенности при условии квалифицированного похода и грамотного распоряжения ресурсом можно в достаточно сжатые сроки. Но это – на перспективу. Что касается незамедлительных мер, украинским властям необходимо сделать все возможное, чтобы агрессор не продвинулся вглубь, к административным границам Донецкой и Луганской области. Однако без опытного кадрового состава в руководстве страны – эта миссия фактически невыполнима", - подытожил автор публикации.