Об'єкти нафтогазової інфраструктури України працюють без перебоїв [ Редактировать ]
Об'єкти нафтогазової інфраструктури України працюють без перебоїв. Про це повідомляє прес-сужба "Нафтогазу".
Як зазначається в повідомленні: "Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на більшості об'єктів у штатному режимі. За поточну добу пошкоджень об'єктів внаслідок обстрілів російською армією не зафіксовано.
Разом з тим, на даний момент прийняте рішення про зупинку роботи тих об'єктів, які розташовані в Луганській області поблизу лінії розмежування. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, а також всі керівники національної компанії працюють в Києві, додали в прес-службі.
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