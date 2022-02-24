"Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на більшості об'єктів у штатному режимі.

Об'єкти нафтогазової інфраструктури України працюють без перебоїв. Про це повідомляє прес-сужба "Нафтогазу".

Як зазначається в повідомленні: "Укргазвидобування" продовжує видобувати газ на більшості об'єктів у штатному режимі. За поточну добу пошкоджень об'єктів внаслідок обстрілів російською армією не зафіксовано.

Разом з тим, на даний момент прийняте рішення про зупинку роботи тих об'єктів, які розташовані в Луганській області поблизу лінії розмежування. Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, а також всі керівники національної компанії працюють в Києві, додали в прес-службі.