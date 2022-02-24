НАТО посилює східний фланг Альянсу. До держав-членів на сході Європи почнуть прибувати додаткові оборонні сухопутні й повітряні сили.

Про це йдеться в офіційній заяві Блоку, яку опублікували після консультацій країн-учасниць за статтею 4 Вашингтонського договору. Вона передбачає перемовини, коли на думку одного з членів, виникає загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої зі сторін.

Члени Альянсу засудили напад Росії на Україну та дії Білорусі. І наголосили, що це є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Статуту ООН.