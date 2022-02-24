ВСУ ведут бои за Геническ, Скадовск и Чаплинку - Генштаб [ Редактировать ]
Вооруженные Силы Украины ведут напряженные боевые действия на направлениях выдвижения российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
- В Черноморской операционной зоне Вооруженные Силы Украины используют беспилотные летательные аппараты "Байрактар".
- На направлении Рудня (Беларусь) - Выступовичи (Украина) противник пытался пересечь государственную границу силами двух танков, бронетранспортеров и автомобильной техники. В результате боя враг понес потери: уничтожены 5 бронетранспортеров и автомобиль.
- Остановлено наступление танков противника в районе Путивля.
- Над Вышгородом сбит вертолет КА-52.
- Под городами Геническ, Скадовск и Чаплинка ведутся бои.
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