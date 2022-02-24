За Щастя та Станицю Луганську точаться важкі бої [ Редактировать ]
За Щастя та Станицю Луганську точаться важкі бої - повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські військові оперативно реагують на обстановку й дають відсіч ворогу.
Під повним контролем ЗСУ перебуває Щастя. В ході боїв окупанти зазнали суттєвих втрат у живій силі й техніці та відступили. Кількох росіян узяли в полон.
Держприкордонслужба повідомляє, що прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум.
Українські військові тримають оборону. РФ здійснює наступ з боку н.п. Конотоп", - йдеться в повідомленні.
Станом натепер українським воїнам вдалося збити загалом 7 літаків ворога та 6 гелікоптерів.
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