За Щастя та Станицю Луганську точаться важкі бої - повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони. Українські військові оперативно реагують на обстановку й дають відсіч ворогу.

Під повним контролем ЗСУ перебуває Щастя. В ході боїв окупанти зазнали суттєвих втрат у живій силі й техніці та відступили. Кількох росіян узяли в полон.

Держприкордонслужба повідомляє, що прикордонники з ЗСУ та Нацгвардією вступили в бій з російськими окупантами на околиці Сум.

Українські військові тримають оборону. РФ здійснює наступ з боку н.п. Конотоп", - йдеться в повідомленні.

Станом натепер українським воїнам вдалося збити загалом 7 літаків ворога та 6 гелікоптерів.