Оккупанты обстреляли Ворзель, в Киеве вооружают людей (видео) [ Редактировать ]
Оккупанты обстреляли Ворзель (Киевская область), попали в детский дом. Пострадавших нет.
В условиях наступления агрессора в Киеве идет активное вооружение резервистов и бойцов теробороны.
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