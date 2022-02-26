В России не открывается сайт Роскомнадзора, а на телеканалах звучит украинская музыка. Глава Минцифры считает, что за этим стоять хакеры из Anonymous. Об этом сообщает Минцифры.

Лег сайт Роскомнадзора, а на российских телеканалах играет украинская музыка. Предполагают, что это дело рук хакеров из Anonymous, которые продолжают взламывать российские сервисы и вебсайты.

Министр Михаил Федоров оценил возможный помощь со стороны хакеров из Anonymous: "Они сделали свою спецоперацию по РФ".

Он также поблагодарил их: