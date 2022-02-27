Залужный показал уничтожение Байрактаром колонны врага [ Редактировать ]
Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал, как с помощью "Байрактара" была взорвана колонна вражеской техники в Херсонской области.
Об этом он сообщил в Facebook
Что "Байрактар" животворящий делает! Село Чернобаевка, Херсонская область. Welcome to hell!
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