В Киеве перекрыли мосты Патона и Дарницкий [ Редактировать ]
Ситуация с мостами в Киеве:
- Патона и Дарницкий - перекрыты, проезд невозможен;
- Южный - проезд свободен, 1 блокпост;
- Северный - относительно свободен, 4 блокпоста.
Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.
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