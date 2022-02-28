АПУ відкриває гарячу лінію для надання правової допомоги [ Редактировать ]
Асоціація правників України ініціювала відкриття гарячої лінії для надання оперативної юридичної допомоги.
Закликаємо всіх правників України долучатися до підтримки цієї ініціативи! Звертайтеся за телефоном +38 (096) 742-71-07 і вам розкажуть як це зробити.
До уваги всіх, кому необхідна допомога!
Ви можете зателефонувати на гарячу лінію АПУ за тел. +38 (097) 840-39-36, якщо вам необхідна консультація у випадках:
- руйнування житлових будинків, іншої власності, пошкодження авта;
- поранення, вбивства та зникнення осіб;
- отримання інформації щодо переміщення з територій, на яких ведуться бойові дії;
- організації каналів комунікації та інформації від органів влади;
- отримання інформації щодо тимчасового житла та центрів прийому біженців для ВПО;
- міграційні питання;
- інші випадки, пов’язані з військовими діями РФ проти України та воєнним станом на території України.
Вам максимально оперативно нададуть кваліфіковану відповідь!
Контактна інформація:
- Tel: +38 (097) 840-39-36 (Дзвінки приймаються у робочі дні з 09:00 до 18:00, в інший час, будь ласка, використовуйте канали зв’язку нижче)
- Telegram: +38 (097) 840-39-36
- Facebook: Ukrainian Bar Association
- Instagram: Ukrainian Bar Association
- Все буде Україна!
по теме
Жители Волновахи просят "зеленый коридор" для эвакуации
Військовослужбовці з острову Зміїний живі й перебувають в полоні
В понедельник, 28 февраля, украинскому военному руководству на пятый день войны с Россией удалось начать процесс перехвата военной инициативы
Государственная служба специальной связи и защиты информации опубликовала в Telegram обновление за минувшие сутки от Вооруженных Сил Украины
Далекобійник Олександр - із Кременчука. Везе російському асфальтному заводу устаткування, яке виготовляють у нас. Каже, перспектива великої війни - не вкладається в голові. Але, 2014 рік навчив готуватися до всього.