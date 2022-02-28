Асоціація правників України ініціювала відкриття гарячої лінії для надання оперативної юридичної допомоги.

Закликаємо всіх правників України долучатися до підтримки цієї ініціативи! Звертайтеся за телефоном +38 (096) 742-71-07 і вам розкажуть як це зробити.

До уваги всіх, кому необхідна допомога!

Ви можете зателефонувати на гарячу лінію АПУ за тел. +38 (097) 840-39-36, якщо вам необхідна консультація у випадках:

руйнування житлових будинків, іншої власності, пошкодження авта;

поранення, вбивства та зникнення осіб;

отримання інформації щодо переміщення з територій, на яких ведуться бойові дії;

організації каналів комунікації та інформації від органів влади;

отримання інформації щодо тимчасового житла та центрів прийому біженців для ВПО;

міграційні питання;

інші випадки, пов’язані з військовими діями РФ проти України та воєнним станом на території України.

Вам максимально оперативно нададуть кваліфіковану відповідь!

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