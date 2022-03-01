В Киеве огромная пробка на Северном мосту [ Редактировать ]
В Киеве на Северном (Московском) мосту образовалась огромная пробка в направлении правого берега. Движение затруднено, гражданские машины пропускают только по одной полосе.
Обстановка нервная. Некоторые стараются влезть по закрытой полосе. Киевлян просят воздержаться от поездок.
Напомним, что в Киеве перекрыли мосты Патона и Дарницкий.
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