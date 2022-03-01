В Киеве огромная пробка на Северном мосту

В Киеве на Северном (Московском) мосту образовалась огромная пробка в направлении правого берега. Движение затруднено, гражданские машины пропускают только по одной полосе.

Обстановка нервная. Некоторые стараются влезть по закрытой полосе. Киевлян просят воздержаться от поездок.

Напомним, что в Киеве перекрыли мосты Патона и Дарницкий.