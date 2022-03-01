Цветы в качестве подарка – это традиция, которая уходит корнями в далекое прошлое, но продолжает дарить все те же позитивные эмоции. Букеты дарят по случаю и без, близким и любимым, родственникам и коллегам – и все такой подарок воспринимается "на ура".

Вместе с тем, и в направлении флористики есть свои тренды, которые учитывают меняющиеся спросы целевой аудитории, и какие-то отдельные направления в искусстве оформления букетов выходят н передний пан. В 2022 году это, например, тематические композиции для конкретных случаев. О чем идет речь?

Рождение ребенка

Наверное, наиболее показательный представитель тренда – это букет на выписку из роддома в Киеве. Несмотря на то, что "виновнице торжества" можно подарить любой букет, и ей, наверняка, будет приятно, тематическая композиция подарит максимально позитивные эмоции. Оформляют такие тематические букеты обычно в виде коляски с цветами или аккуратной корзинки-коробочки, сопровождают цветы мягкими игрушками и прочей "детской" атрибутикой.

Букеты для признания в любви

Другой пример – букеты, которые специально выбирают для выражения своих чувств близкому человеку, девушке, невесте, жене. Чаще всего эти композиции отличает масштаб и наличие ярких представителей цветочного мира – красных, белых, желтых роз. Наличие других цветов, разумеется, допускается тоже.

Букеты-гиганты

Наверное, неправильно оценивать чувства с помощью материальных предметов, но большие букеты порой говорят лучше любых слов. Не говоря уже о том, что они точно запоминаются надолго. Особый тренд – букеты с 51, 101 розой. Некоторые мастерские предлагают настоящие букеты-гиганты, в которых и 301 и даже 501 роза.

Сезонные композиции

Сегодня заказать любые цветы можно круглый год, и букеты не составляют с учетом времени года. Однако у каждого сезона есть свои "традиционные" букеты. Сейчас, например, в моде весенние композиции, которые отличаются легкостью, нежностью цветов и обилием зелени. Летом в букетах появляются луговые цветы, а осенью и зимой – сухостои.

Букеты мужчинам

Казалось бы, цветы – область, где главенствует прекрасный пол, и получать нечто подобное мужчине – попросту моветон. Однако это не так. Сегодня подарить букеты мужчине, другу, коллеге, брату или жениху – это способ высказать свои чувства, пусть и исключительно дружественные. К тому же, возможно, мужчины, не избалованные подобными подарками, запомнят жест на долгие годы.