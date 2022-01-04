Капитализfция американской корпорации Apple перешла отметку в 3 триллиона долларов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Такая ситуация случилась в связи с тем, что начался рост акций до 182,88 доллара. Таким образом рост рыночной стоимости компании с 2 до 3 триллионов долларов заняло около 16 месяцев, при этом акции выросли на 34% в 2021 году.

Этот этап преимущественно символичен, но он показывает, что инвесторы остаются оптимистичными по акциям Apple и ее способности расти. В четвертом квартале Apple продемонстрировала ежегодный рост всех категорий продуктов, при этом выручка выросла на 29% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что далее в рейтинге по капитализации идут компании Microsoft – $2,5 трлн, Google – $2 трлн и Amazon – $1,75 трлн.

Ранее мы писали, что совокупная стоимость акций американской компании Facebook достигает более 1 триллиона долларов. При этом по итогам торгов они поднялись в цене на 4,18% - до 355,67 долларов за одну, столь резкий скачок цен случился в связи с тем, что суд отклонил антитрастовый иск.

Кроме того, в Украину прибыла первая партия смартфонов прямиком от Apple. Тим Кук одобрил поставку в нашу страну 8 тысяч iPhone 13. Общая сумма смартфонов оценивается в 7,5 миллионов долларов (937,5 долларов за единицу).

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