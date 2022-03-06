Украина вернула контроль над Энергодаром [ Редактировать ]
Российские войска вышли из Энергодара. Над городом вновь восстановлен контроль всех органов власти, руководитель местных властей на месте.
Персонал ЗАЭС контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их эксплуатацию в соответствии с требованиями технологических регламентов безопасной эксплуатации.
Напомним, радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угроз жизни и здоровью населения.
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