Visa и Mastercard уходят из России [ Редактировать ]
Международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке своей деятельности в России.
Карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, не будут работать за рубежом и в кошельках Apple Pay и Google Pay, а карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями, не будут работать в России.
"Мы вынуждены пойти на этот шаг из-за российского вторжения в Украину и неприемлемых событий, свидетелями которых мы стали. Эта война и постоянная угроза миру и стабильности требует, чтобы мы реагировали в соответствии с нашими ценностями", - говорится в заявлении Visa.
"Делая этот шаг, мы присоединяемся ко многим другим в надежде на более позитивное, продуктивное и мирное будущее для всех нас", - заявили в Mastercard.
Центробанк России заявил, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать на территории России в обычном режиме, поскольку операции по ним обрабатываются в Национальной системе платежных карт.
Напомним, что Visa временно отменяет транзакционные комиссии в Украине.
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