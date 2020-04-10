Корпорации Visa и Mastercard существенно увеличат размер комиссии, и такая мера сильно ударит по малому бизнесу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По их словам, решение коснется в основном межбанковских комиссий, которые владельцы сетевых магазинов отчисляют в банк при оплате их клиентами услуг картами.

Известно, что размер платы колеблется от 1 до 3%.

Но так как это решение было принято до пандемии коронавируса, то его могут отменить или же отложить на неопределенный срок.

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