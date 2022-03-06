В приложении "Дія" появилось "Дія TV", которое транслирует марафон украинских телеканалов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Сейчас "Дія TV" транслирует марафон объединившихся телеканалов, чтобы 24/7 освещать войну РФ против Украины. Так что вы будете в курсе последних новостей где угодно и когда угодно.

Впоследствии на "Дія TV" появится детский контент, чтобы немного отвлечь малышей.

Как воспользоваться услугой? В приложении выберите "Услуги" и "Дія TV". Трансляция начнется автоматически. Сервис доступен для пользователей iOS и Android. Не забывайте обновлять приложение.

Напомним, что "Є-підтримку" теперь можно тратить на продукты.