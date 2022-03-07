Украина остановила экспорт продовольствия [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины ввел нулевые квоты на экспорт, то есть остановила продажу за границу ряда социально важных продуктов: ржи, овса, гречихи, пшена, сахара и пищевой соли. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Также введены нулевые квоты на экспорт:
- живого крупного рогатого скота и его мороженого мяса,
- мяса и съестных мясных субпродуктов, соленых или в рассоле, сушеных или копченых;
- съедобной муки из мяса или мясных субпродуктов.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что правительство приняло решение об ограничении экспорта ряда социально-важных товаров и сырья, из которого они производятся.
Напомним, что Кабмин запретил штрафы на неуплату коммуналки.
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