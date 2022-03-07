Цель уничтожена: Генштаб показал ювелирную работу украинских зенитчиков [ Редактировать ]
Генеральный штаб Вооруженных сил обнародовал видео очередного сбивания вражеского самолета над Украиной.
Об этом сообщает Facebook-профиль Генерального штаба ВСУ.
"Настоящая боевая работа зенитных ракетных войск Воздушных вооружённых сил Украины. Еще один российский самолет встретился с украинской землей", – говорится в сообщении.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Украинская армия нанесла точечный удар по позициям кадыровцев в окрестностях Бородянки Киевской области. Официального подтверждения данной информации пока нет
Силы противовоздушной обороны сбили над Киевом два вражеских самолета. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
В городе Житомир в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы возле пгт Черняхов
В районе Попасной Луганской области сбили вражеский истребитель Су-30 (фото, видео)
Украинские военные продолжают оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы - в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона Киева