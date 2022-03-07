Продолжают гатить: что происходит в Мариуполе сейчас [ Редактировать ]
Российские оккупанты продолжают гатить по Мариуполю, при этом в разрушениях от вражеского огня все районы.
Город до сих пор без освещения и даже газа. Поэтому горожане вынуждены готовить еду у домов на кострах.
К слову, Мариуполь окончательно остался без связи. Единственная возможность узнать о ситуации в стране - военные.
Что с гуманитарным коридором для Мариуполя?
Павел Кириленко также добавил, что украинская сторона подтвердила сопровождение Красного креста, был согласован маршрут (в Запорожье).
При этом в ходе проведения эвакуации российская сторона сообщила, что люди будут вывозиться в Новоазовск с последующим следованием в Россию, что было неприемлемо для украинской стороны.
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