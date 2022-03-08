Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в Сейме 7 марта назвал южную часть "Курильских" островов японскими исконными территориями. Об этом сообщают японские издания JIJI и Yomiuri, которые цитируют Кисиду.

Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет.

Напомним, что Япония, как и Украина (Крым), Молдова (Приднестровье) и Грузия (Абхазия и Южная Осетия) имеет территориальные претензии к России.

Токио пытается оспорить у Москвы суверенитет над Южно-Курильскими островами: Кунашир, Шикотан, Итуруп и группа Хабомаи.

Советский Союз присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Японские власти согласны на возвращение только всех островов, поэтому договор так и не подписан.

Курильские острова расположены в Охотском море, между полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо, и входят в состав Сахалинской области России. В Японии эти острова официально называют Северными территориями и считают их частью округа Немуро в губернаторстве Хоккайдо, незаконно оккупированной Россией.