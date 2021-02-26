Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма Источник: посольство Японии в Украине

Япония никогда не признает российскую "аннексию" Крыма. Такое заявление в День сопротивления оккупации Крыма, который отмечают 26 февраля, сделало посольство Японии в Украине.

По случаю Дня сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя еще раз напоминаем о неизменной поддержке Правительства Японии суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и подчеркиваем, что Япония никогда не признает заявленную Россией "аннексию" Крыма.

Напомним, что Япония, как и Украина (Крым), Молдова (Приднестровье) и Грузия (Абхазия и Южная Осетия) имеет территориальные претензии к России.

Токио пытается оспорить у Москвы суверенитет над Южно-Курильскими островами: Кунашир, Шикотан, Итуруп и группа Хабомаи.

Советский Союз присоединил Южно-Курильские острова по итогам Второй мировой войны. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Японские власти согласны на возвращение только всех островов, поэтому договор так и не подписан.

Курильские острова расположены в Охотском море, между полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо, и входят в состав Сахалинской области России. В Японии эти острова официально называют Северными территориями и считают их частью округа Немуро в губернаторстве Хоккайдо, незаконно оккупированной Россией.

Напомним, что 26 февраля, в День сопротивления оккупации Крыма, президент Украины Владимир Зеленский на русском языке обратился к жителям украинского полуострова. Глава государства заявил, что семь лет назад у Украины "вырвали" Крым и призвал крымчан "вернуться домой".