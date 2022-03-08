Борис Джонсон закликає світових лідерів зупинити Росію [ Редактировать ]
Світові лідери повинні з новими силами взятися за зупинку російського вторгнення. До цього закликає британський прем’єр-міністр. Борис Джонсон запропонував план із шести пунктів, як продовжувати тиснути на Москву. З подробицями наша кореспондентка з Лондона Світлана Чернецька.
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