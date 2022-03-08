На Мариуполь совершили вражеский авианалет [ Редактировать ]
Во вторник, 8 марта, на город Мариуполь был совершен вражеский авианалет.
Было скинуто две бомбы рядом с учреждением Международного Комитета Красного Креста и украинского филиала Красного Креста.
Уничтожены жилые дома и торговый центр. Количество жертв уточняется, сообщает АЗОВ в городе Мариуполь
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