РФ може залишитись без своїх награбованих федерацій [ Редактировать ]
РФ скоро може залишитись без своїх награбованих федерацій. Світ надихнувся нашими хлопцями з ЗСУ та побачив, яка насправді жалюгідна кремлівська армія. Відтак офіційний Токіо вже заявив, що Курильські острови насправді належать їм, а не окупантам. Та як так сталося, що територію наразі контролює кремль - розкаже Вікторія Парфенюк.
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