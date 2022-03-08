Разведка США считает заявление Путина о ядерном оружии "странным" [ Редактировать ]
В разведке США назвали заявление Путина о ядерной программе "очень странным и необычным". И считают, что оно задумано, как "устрашение".
Об этом сообщает CNN.
Директор национальной разведки США Аврил Хейнс заявила законодателям, что заявление президента России Владимира Путина о повышении уровня готовности своих ядерных сил, было "очень необычным".
Она отметила, что это заявление лучше понимать, как предупреждение, а не как непосредственную угрозу Соединенным Штатам.
"Мы, очевидно, очень серьезно относимся к тому, что он сигнализирует таким образом. Но мы думаем, что он эффективно сигнализирует, что пытается удержать НАТО от вмешательства в конфликт в Украине. Это была его главная цель", - сказала Хейнс в комитете Палаты представителей по разведке.
Она добавила, что заявление России о переводе российских стратегических сил в "статус особой боевой готовности" не относится к техническому термину, "как его понимают в их системе".
Разведывательное сообщество внимательно отслеживало любые стратегические действия России, но данном этапе не видит ничего, что указывало бы на то, что Путин делает что-то отличного от того, что они видели ранее.
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