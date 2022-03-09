Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 9 марта рассказал, что украинские военные и защитники взяли немало вражеского оружия, которое теперь будет работать против оккупантов.

"Наши военные, наши тероборонцы смогли пополнить арсенал нашей техники благодаря трофеям, которые взяли на поле боя. Танки врага, бронемашины, боеприпасы - теперь будут работать на нашу оборону. На нашу жизнь.

Что может быть более унизительно для оккупантов? Мы будем бить врага его оружием. Вдобавок к нашему. Которое русские войска уже неплохо почувствовали. Почувствовали так, что все больше солдат и командиров противника задают простой вопрос: а для чего их послали на эту землю, на эту войну? И у них нет ответа. Кроме одного слова – гибель", - подчеркнул Зеленский.