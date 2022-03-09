Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Россию прекратить огонь на Чернобыльской АЭС и пропустить туда ремонтные бригады. По его словам, через 48 часов после отключения генераторов может произойти утечка радиации.

Об этом сообщает глава МИД в Twitter.

Єдина лінія електропостачання ЧАЕС і всіх її ядерних об’єктів, які контролює російська армія, пошкоджена. ЧАЕС знеструмлена. Я закликаю все міжнародне співтовариство негайно вимагати від Росії припинити вогонь і дати ремонтним бригадам якнайшвидше відновити електропостачання 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 9, 2022

"Единая линия электроснабжения ЧАЭС и всех ее ядерных объектов, которые контролирует российская армия, повреждена. ЧАЭС обесточена. Я призываю все международное сообщество немедленно требовать от России прекратить огонь и дать ремонтным бригадам как можно быстрее восстановить электроснабжение", - отметил Кулеба.

Он объяснил, что Чернобыльская АЭС была подключена к резервным дизельным генераторам. Это поможет обеспечить питание станции в течение 48 часов, затем отключится система охлаждения хранилища отработанного ядерного топлива. В результате может произойти утечка радиации, которая будет угрожать всей Европе.

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