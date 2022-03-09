В Демидове оккупанты открыли огонь во время эвакуации населения: погиб полицейский (фото) [ Редактировать ]
В Демидове Киевской области 9 марта российские оккупанты открыли огонь во время эвакуации мирного населения. Об этом сообщает полиция Киевской области.
В результате вражеской атаки врага погиб полицейский, а еще два человека были ранены.
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