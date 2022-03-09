В среду, 9 марта, канцлер Германии Олаф Шольц и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудили войну в Украине. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Кремль заявил, что речь идет о "дипломатических усилиях", связанных с "конфликтом" в Украине.

Федеральная пресс-служба Германии подтвердила телефонный звонок, но пока не сообщила никаких подробностей.

При этом в Кремле уже сделали заявление, что разговор был сосредоточен на вопросах "гуманитарной обстановки" и также итогах третьего раунда переговоров.

В контексте развития ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей. Кроме того, уделено особое внимание гуманитарным аспектам обстановки в Украине и в республиках Донбасса.

Также в Кремле снова заявили, что именно украинская сторона блокирует гуманитарные коридоры.