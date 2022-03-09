Ракетный удар по Мариуполю и попытка атаковать Киев: сводка Генштаба [ Редактировать ]
Украинские военные, силы территориальной обороны и добровольцы 14 день противостоят российским оккупантам.
Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.
Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.
На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврийском.
На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.
В районе Бородянки и Макарова под Киевом во время наступательных действий подразделений ВСУ противник понес значительные потери.
Чернигов держит стойкую оборону. Группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи.
Оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице Мариуполя. Враг наносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру.
Оккупанты деморализованы, их психологическое состояние стремительно ухудшается.
В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.
По имеющейся информации, в Беларуси 8 марта провели внутренний анонимный опрос по их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины.
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