Украинские военные, силы территориальной обороны и добровольцы 14 день противостоят российским оккупантам.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон.

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

На Востоке защитники Украины сдерживают противника сразу в трех операционных районах – Донецком, Слобожанском и Таврийском.



На Северо-Западном направлении частью группировок из состава сил обороны осуществляется прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь. Продолжается ведение оборонной операции в Полесском и Волынском операционных районах.

В районе Бородянки и Макарова под Киевом во время наступательных действий подразделений ВСУ противник понес значительные потери.

Чернигов держит стойкую оборону. Группировка сил обороны Киева удерживает определенные рубежи.



Оккупанты нанесли ракетно-бомбовые удары по роддому и детской больнице Мариуполя. Враг наносит многочисленные жертвы мирным жителям и разрушает гражданскую инфраструктуру.

Оккупанты деморализованы, их психологическое состояние стремительно ухудшается.

В то же время подразделения информационной борьбы ВС РФ готовят психологические акции по подрыву доверия к представителям украинской государственной власти на местах.

По имеющейся информации, в Беларуси 8 марта провели внутренний анонимный опрос по их готовности принять участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. Подавляющее большинство личного состава не готово к участию в войне против Украины.