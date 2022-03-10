Visa и MasterСard прекратили обслуживание карт в России [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Visa и MasterСard прекратили обслуживание карт в России. Теперь российские карты не будут работать за границей и в иностранных интернет-магазинах, но внутри страны работа продолжится в старом режиме.
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