Украинская армия ночью совершила контратаку под Киевом [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр из видео
В четверг, 10 марта, советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сделал важное заявление.
Мы подбили пять танков. Утром в Киеве на западной окраине слышны артиллерийские бои.
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