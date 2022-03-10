В Мариуполе идет авиаобстрел со стороны российских оккупантов. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Бомбы попадают в жилые дома. Есть попадание в корпус Приазовского государственного технического университета в центре города. Также зафиксирована бомбардировка в районе Драматического театра. Информация о пострадавших уточняется. Рашисты целенаправленно атакуют мирное население Мариуполя!

Мариупольский горсовет подтверждает обстрелы города и выложил видео.

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Мариуполь полностью заблокирован для гуманитарных грузов. Уже четвертый день нет возможности доставить воду и лекарства.

Напомним, что в Мариуполе 9 марта при обстреле детской больницы погибли 3 человека.