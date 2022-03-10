В Мариуполе при обстреле детской больницы погибли 3 человека [ Редактировать ]
В результате российского удара по детской больнице в Мариуполе погибли три человека. Об этом сообщается в Telegram Мариупольского городского совета.
Среди погибших есть ребенок.
Сообщается, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок - девочка.
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