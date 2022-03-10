В результате российского удара по детской больнице в Мариуполе погибли три человека. Об этом сообщается в Telegram Мариупольского городского совета.

Среди погибших есть ребенок.

Сообщается, что после террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи), трое погибли, среди них один ребенок - девочка.