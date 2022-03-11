"В Черниговской области оккупанты несут потери и сдаются в плен" - Генштаб [ Редактировать ]
В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что в Черниговской области российские войска несут серьезные потери в боях с украинскими защитниками, и на этом направлении оккупанты деморализованы и сдаются в плен.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Во время столкновений с продолжающимися на территории Черниговской области подразделениями Вооруженных Сил Украины захватчики продолжают нести существенные потери.
Так, личный состав оккупационных войск на Черниговском направлении деморализован и сдается в плен, добавили в Генштабе в сводке об оперативной обстановке на начало 16-х суток войны.
Отмечается, что силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил россии по всем направлениям.
Существенных изменений в положении наших войск и войск противника за последние шесть часов не произошло.
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