На продовження думки президента про європейських лідерів, які думають... Емануель Макрон вже заявив, що вважає нереальним переговори про вступ України до ЄС, поки йде війна.

Прем'єр Нідерландів Марк Рютте - теж сказав, що не бачить можливості для прискореної прцедури вступу... То що ж робити із заявкою України на членство в Євросоюз? І як позбутися газової залежності від Росії?

Про це у четвер та п'ятницю говорять європейські лідери на неформальному саміті у паризькому Версалі. Тож чого очікувати? Розкаже Олена Абрамович.