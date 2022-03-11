Європейські лідери обговорять питання вступу України до Євросоюзу: чого очікувати [ Редактировать ]
На продовження думки президента про європейських лідерів, які думають... Емануель Макрон вже заявив, що вважає нереальним переговори про вступ України до ЄС, поки йде війна.
Прем'єр Нідерландів Марк Рютте - теж сказав, що не бачить можливості для прискореної прцедури вступу... То що ж робити із заявкою України на членство в Євросоюз? І як позбутися газової залежності від Росії?
Про це у четвер та п'ятницю говорять європейські лідери на неформальному саміті у паризькому Версалі. Тож чого очікувати? Розкаже Олена Абрамович.
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