ЕС примет четвертый пакет санкций против россии: названа дата [ Редактировать ]
Евросоюз / Фото: Pixabay
В субботу, 12 марта, Европейский союз примет четвертый пакет санкций против россии. Такое заявление сделали в Еврокомиссии.
ЕС завтра, 12 марта, примет четвертый пакет санкций против россии.
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