Кулеба опроверг прогресс в переговорах с Россией [ Редактировать ]
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Сегодня президент российской федерации Владимир Путин заявил о прогрессе в переговорах с Украиной. Зато глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг его слова.
"В переговорах не было никакого прогресса, поэтому мне трудно понять, о каком прогрессе говорит президент Путин",- заявил Кулеба.
По словам министра переговоры на высоком уровне с главой МИД россии Сергеем Лавровым на этой неделе не принесли никаких результатов.
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