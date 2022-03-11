Сегодня президент российской федерации Владимир Путин заявил о прогрессе в переговорах с Украиной. Зато глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг его слова.

"В переговорах не было никакого прогресса, поэтому мне трудно понять, о каком прогрессе говорит президент Путин",- заявил Кулеба.

По словам министра переговоры на высоком уровне с главой МИД россии Сергеем Лавровым на этой неделе не принесли никаких результатов.