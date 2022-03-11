Украина стопроцентно станет членом ЕС - Кулеба [ Редактировать ]
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Членство Украины в Европейском Союзе - это лишь вопрос времени. Однако сейчас есть стопроцентная уверенность, что это произойдет.
Об этом сказал Дмитрий Кулеба во время телемарафона.
"То, что ночью произошло, если сравнивать с тем, что было три недели назад, то это революция, которая отвечает интересам Украины и ЕС, и ставит членство Украины уже на рельсы", - заявил он.
По совам Кулебы, если резолюция Европарламента - было идеей, то теперь "нас поставили на рельсы и наш поезд поехал в сторону ЕС". Поэтому это решение неформального саммита нельзя оценивать как-то однозначно, есть нюансы.
"Она (Еврокомиссия - ред.) сделает этот шаг, это вопрос времени. С сегодняшнего дня мы знаем на 100%, что Украина будет членом ЕС. Теперь это вопрос времени", - сказал дипломат.
Глава МИД добавил, если до начала войны мы гипотетически мечтали о членстве, то теперь мы однозначно станем.
"Авторитет Зеленского позволяет нам ускорить эти процессы, но это не произойдет за день или за неделю", - заявил он.
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